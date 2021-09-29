Бишкек, , 18:58 — REGNUM Правительство Киргизии должно провести переговоры с руководством Яндекса и Facebook об открытии их официальных представительств в республике. Об этом заявил депутат Акылбек Кемелов на заседании парламента сегодня, 29 сентября, передает «Tazabek».

Поисковик Яндекс Иван Лазебный © ИА Красная Весна

По словам народного избранника, эти компании зарабатывают на киргизстанцах солидные суммы, но при этом не платят никаких налогов в бюджет Киргизии.

В ответ на это директор госагентства связи Талант Калыков сообщил, что министр цифрового развития Дастан Догоев уже в ближайшее время встретится с представителями Яндекса и Facebook в рамках проходящего в киргизской столице IT-форума, и обсудит с ними этот вопрос.

«Даст Бог, будут результаты по Вашим предложениям, и мы дадим информацию», — резюмировал чиновник.

Читайте также: В парламенте Киргизии требуют запретить «Яндекс.Такси»