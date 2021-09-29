Москва, , 18:55 — REGNUM Украина не сможет разработать и запустить в производство ракетную систему «Сапсан». Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«Украина, если очень сильно напряжется, бросит на это кучу ресурсов, какую-то подобную «Сапсану» вещь собрать сможет. Так или иначе, но промышленный потенциал у нее еще есть, остатки кадров сохранились, и если приложить большие усилия и кучу денег, то это можно сделать», — заявил эксперт.

Вопрос в другом — сможет ли Украина в нормальных масштабах поставлять это оружие в войска, отметил Шурыгин. Ведь одно дело — разработать, другое — испытать, и третье — чтобы оружие быстро и в достаточном количестве поступило в войска, пояснил эксперт.

«Пока мы не видели ни одного вида оружия, о разработке которого бы Украина заявляла и которое бы производилось крупносерийно», — отметил политолог.

«Кроме того, нужно понимать, что это оружие — не «вундерваффе». Обычная оперативно-тактическая ракета, которая применяется на поле боя и которая не может повлиять на геополитический расклад», — заключил Шурыгин.

Напомним, что министр обороны Украины Андрей Таран заявил о разработке оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» благодаря наличию дополнительных военных расходов.