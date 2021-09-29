Кострома, 29 сентября, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Костромской области проигнорировал запрос ИА REGNUM, направленный в связи с жалобами пациента главного ковид-госпиталя региона на условия содержания и лечения в медучреждении.

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Официальный запрос был направлен на имя директора департамента Николая Гирина и содержал просьбу прокомментировать информацию, изложенную Иваном Лемеховым на личной странице в Facebook. Однако в срок, установленный законодательством, ответ получен не был.

Напомним, мужчина провёл в Окружной больнице Костромского округа No2 (бывшая ЦРБ) 4 дня с 8 по 11 сентября 2021 года. Пациент рассказал о невнимании персонала к лечебному процессу и отсутствии лекарств. По словам Лемехова, ему не давали препарат «Короновир», но указали факт получения таблеток в официальных документах о выписке. Остальные препараты мужчине пришлось «выпрашивать» у медсестёр.

ИА REGNUM хотело предоставить слово официальному органу, ответственному за лечение пациентов. Но ответа от департамента нет.