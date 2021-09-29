Бергамо, Италия, 29 сентября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. 29 сентября в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» «Аталанта» в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет со швейцарским клубом «Янг Бойз». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. В стартовый состав итальянской команды попал 28-летний центральный полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Football.ua Руслан Малиновский

Стартовые составы команд:

«Аталанта»: Жуан Муссо, Рафаэл Толои, Берат Джимсити, Мерих Демирал, Робин Госенс, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Руслан Малиновский, Маттео Пессина, Давид Дзаппакоста, Дуван Сапата.

«Янг Бойз»: Давид фон Балльмос, Мохамед Али Камара, Улиссес Гарсия, Сандро Лаупер, Сильван Хефти, Винсент Сьерро, Муми Нгамале, Элиа Мешак, Мишель Абишер, Кристофер Мартинс Перейра, Теозон Сьебатшо.

В текущем сезоне Руслан Малиновский принял участие в шести матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

На матч назначена немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. Ассистенты главного судьи Марк Борш и Штефан Лупп.