Москва, 29 сентября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Эксплуатация Международной космической станции (МКС) может быть продлена и после 2024 года. Об этом заявил 29 сентября президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.

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Глава государства отметил, что Россия активно участвует в деятельности МКС, в её российском сегменте «ведутся большие исследовательские работы».

«В соответствии с действующими соглашениями, полёт МКС должен завершиться в 2024 году, и, несмотря на возможное продление этого срока, мы должны смотреть за горизонт текущего десятилетия», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что при этом необходимо учитывать новые вызовы в исследовании дальнего космоса, а также национальные планы развития инфраструктуры и освоения огромных территорий России, включая Арктическую зону.

Президент напомнил, что специалисты уже прорабатывают идею создания российской служебной орбитальной станции, и попросил доложить ему о том, как продвигается этот проект.