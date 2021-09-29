Москва, 29 сентября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Блогер Даня Милохин упал во время съёмок проекта «Ледниковый период» на Первом канале. Об этом 29 сентября пишет издание Elle Girl.

Okras Даня Милохин на Новое Радио Party

Как отмечает СМИ, блогер ударился головой о лёд во время падения. Милохин также уронил партнёршу, фигуристку Евгению Медведеву. Позже в одном из интервью блогер и спортсменка признались, что приземлились мягко и волноваться об их состоянии здоровья не стоит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вместе с Милохиным в новом сезоне «Ледникового периода» примут участие телеведущая Ксения Бородина, исполнитель Никита Пресняков, актриса Агата Муцениеце и многие другие. Первый выпуск проекта выйдет 2 октября 2021 года.