Екатеринбург, 29 сентября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Памятник Ленину на площади 1905 года в Екатеринбурге будет отреставрирован. Областное управление госохраны объектов культурного наследия выдало администрации города соответствующее разрешение, пишут СМИ.

Дмитрий Шипуля Памятник Ленину в Екатеринбурге

Работы могут провести к 300-летию Екатеринбурга. По данным издания 66.ru, они обойдутся в 9,96 млн рублей. Отметим, что ещё в 2019 году на эти цели собирались потратить 105 млн.

Часть суммы будет выделена уже в текущем году. Также финансирование продолжится в 2022—2023 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник Ленину был открыт в 1957 году и является региональным объектом культурного наследия. А до 1930 года на этом месте находился Богоявленский кафедральный собор.