Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. 29 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет со шведским «Мальме». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Дзюба Артем

Стартовые составы команд:

«Зенит» (расстановка 3−4-3): Станислав Крицюк — Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Ярослав Ракицкий — Вендел, Далер Кузяев, Алексей Сутормин, Дуглас Сантос — Малком, Клаудиньо, Артем Дзюба.

«Мальме» (расстановка 4−4-2): Юхан Далин — Эрик Ларссон, Анел Ахмедходжич, Лассе Нильсен, Франц Брорссон — Эрдал Раким, Андерс Кристиансен, Бонке Инносент, Ю-Инге Бергет — Антонио-Мирко Колак, Велько Бирманчевич.

На данный момент «Зенит» без очков занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Мальме» расположился позицией ниже.

Бригада арбитров (Греция): Тасос Сидиропулос | Полихронис Костарас | Лазарос Димитриадис.