Вашингтон, , 18:44 — REGNUM Один из офицеров ЦРУ был эвакуирован из Сербии после обнаружения у него симптомом, похожих на «гаванский синдром», сообщает 29 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на The Wall Street Journal.

Пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Информация об этом неофициальна, издание ссылается на неназваные источники в спецслужбах.

«Американские дипломаты и шпионы все чаще подвергаются атакам со стороны «неизвестных правительств» с помощью технологий, которые, по мнению ученых, используют «некоторую» направленную энергию». Сообщения об атаке действительны, и медицинские учреждения подтвердили результаты», — цитирует издание слова источника.

По их утверждению, атаки с помощью «неизвестных технологий» могут вызывать головокружение, потерю памяти, а также подрывают моральный дух дипломатов и сотрудников спецслужб США.

При этом WSJ отмечает, что последний инцидент в Сербии является лишь одним из целой серии таких атак, которые «становятся более частыми».

Читайте ранее в этом сюжете: США объявили приоритетной задачей снятие напряжения в Косово