Вашингтон, 29 сентября, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Один из офицеров ЦРУ был эвакуирован из Сербии после обнаружения у него симптомов, похожих на «гаванский синдром», сообщает 29 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на The Wall Street Journal.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пропаганда

Информация об этом неофициальна, издание ссылается на неназванные источники в спецслужбах.

«Американские дипломаты и шпионы всё чаще подвергаются атакам со стороны «неизвестных правительств» с помощью технологий, которые, по мнению ученых, используют «некоторую» направленную энергию». Сообщения об атаке действительны, и медицинские учреждения подтвердили результаты», — цитирует издание слова источника.

По их утверждению, атаки с помощью «неизвестных технологий» могут вызывать головокружение, потерю памяти, а также подрывают моральный дух дипломатов и сотрудников спецслужб США.

При этом WSJ отмечает, что последний инцидент в Сербии является лишь одним из целой серии таких атак, которые «становятся более частыми».