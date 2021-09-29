Тюмень, 29 сентября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. В Тюмени после реконструкции открыли вторую очередь Велижанских водоочистных сооружений. Об этом сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Велижанская водоочистка после реконструкции

Вода на Велижанскую водоочистку поступает из подземных источников Куртамышского и Туртасского водоносных горизонтов, и здесь очищается 50% воды, поступающей в дома тюменцев. Реконструкция проводится в рамках реализации концессионного соглашения, заключенного в 2017 году между правительством Тюменской области, администрацией города Тюмени и ООО «Тюмень Водоканал».

Велижанская водоочистная станция на 90% модернизирована. На заключительном, третьем этапе реконструкции построят сооружения повторного использования промывных вод. Завершить его планируется в 2025 году, отмечают в мэрии Тюмени.