Вологда, 29 сентября 2021, 18:40 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников написал книгу «Как стать/быть губернатором и остаться в живых». Выход издания приурочен к десятилетию его работы главы субъекта РФ.
Издание проиллюстрировано фотографиями из личного архива губернатора. Кроме того, каждая глава содержит QR-код, который отсылает к дополнительным видеороликам по теме.
В пресс-службе губернатора сообщили, что 13 октября в Москве пройдет полноформатная презентация книги, на которой Кувшинников ответит на вопросы о ее создании, своих дальнейших политических и литературных планах.