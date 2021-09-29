Вологда, 29 сентября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников написал книгу «Как стать/быть губернатором и остаться в живых». Выход издания приурочен к десятилетию его работы главы субъекта РФ.

Vologda-oblast.ru Олег Кувшинников

«Десять лет работы губернатором — серьезный отрезок жизни. Решил рассказать об этом сложном и интересном этапе, — написал Кувшинников «Вконтакте». — Порой приходилось принимать трудные решения, достигать, казалось бы, заоблачных целей, делать непростой выбор. О том, как работать в команде, как реагировать на проблемы и вызовы, рассказал на страницах своей книги. Думаю, что каждый найдет в ней что-то интересное для себя, особенно те, кто находится в начале своей профессиональной карьеры».

Издание проиллюстрировано фотографиями из личного архива губернатора. Кроме того, каждая глава содержит QR-код, который отсылает к дополнительным видеороликам по теме.

В пресс-службе губернатора сообщили, что 13 октября в Москве пройдет полноформатная презентация книги, на которой Кувшинников ответит на вопросы о ее создании, своих дальнейших политических и литературных планах.