Москва, 29 сентября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Медиапроект «ОВД-Инфо» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) включён в реестр незарегистрированных в России общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, сообщили 29 сентября в пресс-службе Минюста РФ.

Цитата из к/ф «Пятый элемент» реж Люк Бессон. 1997. Франция Длинный список

Также в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена автономная некоммерческая организация «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и ивановская областная общественная организация «Центр гендерных исследований» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

Также, отмечает ведомство, оно включило ряд физических лиц в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. С писке 22 человека. В этот же реестр добавлены ООО «ЗП» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и ООО «Зона права» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).