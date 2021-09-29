Нью-Дели, 29 сентября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Устойчивый к гербицидам генетически изменённый сорт риса, который, в отличие от предыдущих сортов, можно сажать прямо в почву, представил премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает 29 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на Reuters.

Elena (Mateyka) Индия

Новый сорт риса был представлен вместе с целым рядом новых высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур.

Напомним, Индия является одним из крупнейших в мире экспортеров риса. Традиционные сорта этой культуры сначала выращиваются в питомниках, а спустя 20−30 суток вручную пересаживаются на поля, покрытые водой.

Новые сорта риса, разработанные государственным Индийским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства, позволят фермерам поливать поле только один раз перед посевом семян риса. Это позволит экономить как до 60% дефицитной в Индии воды, так и трудозатраты.

«Наше внимание уделяется более питательным семенам, которые можно адаптировать к новым условиям, особенно в меняющемся климате», — сказал Моди.