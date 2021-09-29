Мадрид, 29 сентября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. 27-летний опорный полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Колумбии по футболу Вильмар Барриос в ближайшее трансферное окно может покинуть российский клуб. На футболиста претендуют «Атлетико», «Севилья» и «Валенсия», выступающие в чемпионате Испании. Об этом 29 сентября сообщило издание Fichajes.

Андрей Пронин ИА REGNUM Барриос

В текущем сезоне Вильмар Барриос принял участие в восьми матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак предпочитает использовать Барриоса на позиции центрального защитника в схеме из трех защитников.

Барриос перешел в «Зенит» 1 февраля 2019 года из аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс». «Сине-бело-голубые» заплатили за полузащитника сборной Колумбии 15 миллионов евро. На данный момент transfermarkt оценивает Барриоса в 18 миллионов евро. Текущее соглашение колумбийца с российским клубом рассчитано до середины 2023 года.