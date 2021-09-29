Ярославль, 29 сентября 2021, 18:26 — REGNUM Большие штрафы и бойкот по рекламе предложила в качестве мер воздействия на YouTube спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом она сообщила 29 сентября журналистам в Ярославле.
Комментируя удаление видеохостингом двух немецких каналов RT, спикер Совфеда предложила Роскомнадзору ужесточить свои меры в отношении американской компании «в виде больших штрафов».
Она призвала к этому госкомпании и «национально ориентированный государственный патриотичный бизнес». Удар по карману, вероятно, воздействует на Google.
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