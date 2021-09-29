Ярославль, 29 сентября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Большие штрафы и бойкот по рекламе предложила в качестве мер воздействия на YouTube спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом она сообщила 29 сентября журналистам в Ярославле.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Кукиш

Комментируя удаление видеохостингом двух немецких каналов RT, спикер Совфеда предложила Роскомнадзору ужесточить свои меры в отношении американской компании «в виде больших штрафов».

Матвиенко «Я считаю, что очень эффективным средством было бы — и это уже сделал ряд стран — просто не размещать у них рекламу в знак протеста против того, что они творят такое беззаконие».

Она призвала к этому госкомпании и «национально ориентированный государственный патриотичный бизнес». Удар по карману, вероятно, воздействует на Google.