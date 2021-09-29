Лондон, 29 сентября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. 29 сентября итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что миланский «Интер» не заинтересован в подписании 29-летнего вратаря лондонского «Арсенала» и сборной Германии Бренда Лено. «Нерадзурри» с июля этого года хотят подписать камерунского голкипера Андре Онану.

ФК «Арсенал»

В середины 2022-го года контракт Онаны с амстердамским клубом подходит к концу.

В прошлом сезоне Бернд Лено принял участие в 35-ти матчах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых пропустил 37 мячей. В текущем сезоне Лено потерял железное место в основе «канониров» из-за перехода 23-летнего голкипера сборной Англии Эрона Рамздейла из «Шеффилд Юнайтед» за 28 миллионов евро.