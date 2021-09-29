29 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

С переходом компаний на режим удаленной работы, с усилением цифровой трансформации отраслей экономики, с появлением интернета вещей всё острее встаёт проблема защиты данных и программного обеспечения от атак киберпреступников. Жажда наживы от поспешного и непродуманного внедрения цифровых технологий явно преобладает над здравым смыслом и угрозой кибератак.

Ангелина Потеряйко, , 20:30 — REGNUM Количество кибератак с использованием программ-вымогателей на протяжении последних пяти лет демонстрирует стабильный рост. В 2021 пандемическом году, когда офисы многих компаний опустели, а обмен информацией и документооборот были переведены в электронный формат, количество киберпреступлений выросло на 93%.

Хакеры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Самый популярный способ вымогательства денег среди хакеров — создание так называемой бреши в компьютерной системе, через которую они высасывают значительные объемы данных компаний и государственных органов, тем самым шантажируя предприятия и органы власти.

И некоторые компании ведутся на шантаж, считая, что отвязаться от хакеров дешевле, чем потерять базы данных. Например, международная туристическаяк омпания CWT заплатила киберпреступникам выкуп в размере $4,5 млн в 2020 году, Colonial Pipeline — $4,4 млн, JBS — $11 млн. Британская биржевая компания Travelex была вынуждена сократить более 1000 рабочих мест после выплаты хакерам в размере $6 млн.

Сегодня киберпреступники не так просты, как ещё пару лет тому назад. Они используют систему тройного вымогательства. На первом этапе создаётся брешь для утечки данных, на втором этапе эти данные шифруются, а на третьем этапе производится манипулирование этими данными, например, через DDoS атаку, после которой пользователь не может получить доступ к программному обеспечению или базам данных.

Еще более изощрённый способ кибермошенничества — с помощью социальной инженерии: пользователя обманывают, и он «добровольно» открывает серверы компании. Сценарии у таких киберпреступников разнообразны: они выдают себя за сотрудника службы поддержки и просят пользователей сообщить их пароли, они оставляют карту памяти на столе сотрудника, и тот, конечно же, вставит её в компьютер, они рассылают письма, содержащие программу-вирус со «знакомых» адресов, они запускают опросы, в ходе которых жертва, потеряв бдительность, передаёт ценную информацию.

Хакер Цитата из т/с «Мистер Робот». 2015. США

Защиты от кибератак практически не существует. Там, где на оборону компьютерной сети встают дорогостоящие алгоритмы, слабым звеном может стать человек. Там, где человека обучают правильному обращению с компьютерной техникой, брешь даёт система автоматической защиты.

Люди никак не хотят отказываться от использования средств ускоренного вычисления и передачи данных, даже там, где могут потерять все — бизнес, карьеру, судьбу.

Согласно статистике, опубликованной на сайте ФГУП «Главный радиочастотный центр», в 2020 году потери мировой экономики от кибератак составили $2,5 трлн, прогнозируемый рост в 2022 году — $8 трлн. В первом полугодии 2021 года число атак вирусов-шифровальщиков на российскую критическую инфраструктуру выросло почти на 150% по сравнению с 2020 годом. При этом 40% атак осуществляют независимые киберпреступники и 60% — прогосударственные акторы. Больше всего злоумышленников интересовали государственные и медицинские учреждения, а также промышленные компании. Наибольший интерес для атак представляют персональные данные — 31%, коммерческая тайна — 24%, учетные данные — 23%, медицинские данные — 6%, базы данных клиентов — 6%, информация платежных карт — 6%, переписка — 3%, другая информация 1%.

Это лишний раз доказывает, что стратегические, закрытые, содержащие персональные данные и значимую финансовую информацию базы нашего, как и любого другого государства, находятся под прицелом мошенников.

Впрочем, некоторые страны уже пострадали от кибератак в последние несколько лет. Вот список некоторых из них.

22 октября 2020 года в даркнете для продажи появилась база данных всех избирателей США;

в феврале 2020 года в открытом доступе появились персональные данные 74% населения Израиля — утечка произошла из-за неправильной настройки приложения для выборов;

в сентябре 2019 года стало известно об утечке данных почти всех жителей Эквадора — она произошла из-за местной компании Novaestrat, которая неправильно настроила базу данных;

в августе 2019 года исследователи из компании VPNMentor, занимающейся вопросами информационной безопасности, обнаружили утечку более миллиона отпечатков пальцев и других конфиденциальных данных.

Хакер geralt

В России кибератаки на государственные системы также не редкость. По словам секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, во время трёхдневных выборов депутатов в Государственную думу были предприняты попытки нанести ущерб государственным информационным системам и критической цифровую инфраструктуре: были зафиксированы кибератаки с территории США на серверы Центральной избирательной комиссии.

Цифровая трансформация всех аспектов жизни человека — от оказания медицинской помощи и перевода бизнес-процессов в digital формат до реализации права выбора представителей в высшем органе законодательной власти — идёт полным ходом. Вот только никакой национальной кибербезопасности в России не существует. Как и не существует защиты элементарных человеческих прав, которые все интенсивнее передаются алгоритмам.

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