Москва, 29 сентября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Семилетняя дочь рэпера Джигана получила травму ноги. Об этом сообщила её мать, модель ОксанаСамойлова, в личном Instagram-аккаунте 29 сентября.

Neji007 Рэпер Джиган

Самойлова рассказала, что средняя дочь прыгала с кровати и неудачно приземлилась. Врачи диагностировали у неё перелом пятки, из-за чего девочка получила «запрет на хождение на полтора месяца».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Оксана Самойлова подписала контракт с ООН. По словам модели, она в течение года готовила свой проект, который теперь будет реализован в рамках сотрудничества со всемирной организацией.