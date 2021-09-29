Москва, 30 сентября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 30 сентября, в Госдуме ожидают внесения правительством РФ проекта федерального бюджета на 2022−2024 годы, сообщает ИА REGNUM.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

В 2022—2024 годах прогнозируется рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении — до 25 трлн 021,9 млрд рублей в 2022 году, 25 трлн 540,2 млрд рублей в 2023 году и 25 трлн 831,8 млрд рублей в 2024 году.

Расходы планируются на уровне 23 трлн 610,2 млрд рублей в 2022 году, 25 трлн 105,5 млрд рублей в 2023 году и 26 трлн 147,1 млрд рублей в 2024 году.

Таким образом, в 2022 и 2023 годах ожидается профицит федерального бюджета (1,411 трлн и 434,7 млрд рублей соответственно). На 2024 год планируется дефицит в 315,3 млрд рублей.

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Предполагается, что расходы по разделу «Национальная оборона» составят 3,51 трлн рублей. Расходы федерального бюджета РФ на финансирование национального проекта «Здравоохранение» на 2022−2024 годы запланированы на уровне выше 687,6 млрд рублей.

Кроме того, в Госдуме ожидают внесения проектов бюджетов Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2022−2024 годы.

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Также правительство РФ должно внести в Госдуму законопроект о минимальном размере оплаты труда (МРОТ). МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей. Прожиточный минимум составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, а для пенсионеров — 10 277 рублей.

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