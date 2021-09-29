София, 29 сентября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. В ходе полицейской проверки на международной автомобильной трассе «Фракия» в районе болгарского города Бургас был задержан грузовой автомобиль, в кузове которого находились 55 нелегалов, передаёт 29 сентября Болгарское радио.

Мигранты

Установлено, что все иммигранты являются гражданами Афганистана, у большинства из них при себе документов не оказалось. По словам водителя грузовика, неизвестное лицо в Бургасе пообещало ему по 150 левов ($90) за доставку каждого из них в Софию.

Согласно официальной информации, сейчас задержанные нелегалы находятся в пункте временного пребывания. Их судьбу будет решать специальная комиссия МВД Болгарии.

По словам аналитиков, в последнее время участились случаи незаконного трафика выходцев из стран Азии и Северной Африки через Болгарию в страны Центральной и Западной Европы. Ранее в этом контексте болгарские власти высказались за укрепление границ Болгарии с Турцией, Грецией и Северной Македонией.