Пекин, 29 сентября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Появление военного блока AUKUS может спровоцировать ядерную гонку вооружений в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил 29 сентября глава МИД Китая Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Такое заявление он сделал в ходе телефонных переговоров со своими коллегами из Малайзии и Брунея.

При этом в Пекине уточнили, что появление у Австралии атомных подлодок разрушит стратегический баланс.

«Атомные подводные лодки являются мощным оружием с точки зрения стратегической безопасности, они также способны нести и ядерное оружие. Такие действия Австралии разрушают стратегический баланс в регионе, превращают в ничто все её обязательства по Договору о безъядерной зоне в южной части Тихого океана», — отметил Ван И.

«Это реально угрожает государствам региона, при этом не исключено, что и другие страны захотят последовать примеру Австралии, спровоцировав новый виток гонки вооружений, вплоть до ядерного порога», — пояснил глава МИД Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Британия, США и Австралия объявили о создании военного партнёрства в Индо-Тихоокеанском регионе (AUKUS). В рамках этого соглашения Австралия намерена с помощью американских технологий пополнить свои ВМС как минимум восемью атомными субмаринами.