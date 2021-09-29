Москва, 29 сентября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева 29 сентября представила первый выпуск своего драг-шоу «Королевские кобры» на личном YouTube-канале. Пользователи Сети активно обсуждают первый подобный проект в России.

Скриншот передачи AgentShow Настя Ивлеева пытается выговорить скороговорку

Большинство зрителей оценило шоу Ивлеевой и оставило положительные комментарии. Однако были и те, кто написал свои пожелания и критику в адрес проекта.

«Какой-то кринжовый осадочек, вроде хотели сделать крутое шоу, но чего-то не хватило. Все сумбурно и обрывисто», — считает panda justice.

«Хотелось бы поменьше участниц в одном выпуске и побольше конкурсов, чтоб увидеть их в разных ролях. А так очень круто, особенно живьём, атмосфера», — прокомментировала A Gerfanova.

«Смешанные чувства. С одной стороны, очень круто, видно, что проделана большая работа. Но ощущение, что чего-то не хватает, а вот понять чего я не могу», — пишет пользователь ytochka. x x.

«Классное шоу! Жаль путаница с голосованием происходит», — поделилась Софья Колиоглу.

Ранее актриса Мария Шукшина выступила против шоу «Королевские кобры» Насти Ивлеевой. «Извращение, Содом и Гоморра, одним словом. Поэтому, конечно, это трагедия, это беда», — заявила артистка.