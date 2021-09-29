Бишкек, 29 сентября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Законодательное собрание Киргизии одобрило назначение Кубанычбека Боконтаева на должность председателя Национального банка. Об этом стало известно сегодня, 29 сентября, в ходе заседания республиканского парламента.

Kenesh.kg В киргизском парламенте

Его кандидатуру поддержали 76 депутатов, а «против» проголосовали только пять народных избранников.

Отметим, что прежний глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов ушёл в отставку, сославшись на переход на другую должность — президент Киргизии назначил его советником в Международном валютном фонде.

ИА REGNUM напоминает, что Кубанычбек Боконтаев с 2006 по 2010 годы занимал должность заместителя председателя Национального банка, с 2010 по 2012 годы — председателя совета директоров агентства по защите депозитов, а с 2016 года — замдиректора государственной лотерейной компании.