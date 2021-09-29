Подгорица, 29 сентября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. По предварительным данным черногорского статистического управления Monstat, в Черногории в августе 2021 в коллективном размещении было 188,39 размещений туристов и 915,99 тыс. ночевок.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пляж

«Из общего количества ночевок в коллективном размещении 91,8 процента были осуществлены иностранными туристами, а 8,2 процента — внутренними туристами», — говорится в сообщении. В структуре ночевок по типам туристических мест в августе наибольшее количество ночевок было реализовано в приморских городах — 93,2 процента, в столице — 3,3 процента, в горных местах — 2,4 процента, в других туристических и иных местах — 1,2 процента.