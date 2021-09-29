Нижний Новгород, 29 сентября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Бывшие старший инспектор и ведущий специалист миграционного отдела УМВД в Нижнем Новгороде предстанут перед судом. Их обвиняют в 22 случаях мошенничества и незаконном присвоении более 50 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUMсообщили в следственном управлении СКР по региону.

Нижний Новгород

По данным следствия, с 2019 по 2020 года обвиняемые присваивали деньги «предназначенные для уплаты государственной пошлины необходимой при оформлении заграничных паспортов».

«Они фальсифицировали документы об оплате госпошлины и незаконно завладели денежными средствами на сумму свыше 50 тысяч рублей. Им вменено 22 эпизода преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — считают следователи.

Если вина обвиняемых будет доказана, им может грозить до десяти лет лишения свободы.