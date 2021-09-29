Ярославль, 29 сентября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов провёл встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Валентина Матвиенко и Дмитрий Миронов

Матвиенко принимает участие в VIII парламентском форуме «Историко-культурное наследие России», который проходит в Ярославле. Однако в ходе встречи с губернатором были затронуты и более широкие вопросы, касающиеся социально-экономического развития области.

«Социально-экономическая ситуация в Ярославской области стабильная, за последние годы в регионе многое сделано. В период пандемии региональные власти большое внимание уделяли социальной сфере. Реализованы все поручения президента по поддержке граждан и отдельных отраслей экономики», — сказала Валентина Матвиенко.

Спикер Совета Федерации отметила высокие темпы строительства жилья. Объём выполненных работ в строительстве в 2021 году практически на треть больше показателя прошлого года. Кроме того, Ярославская область избежала серьёзного роста безработицы в период пандемии и соответствующих ограничений.

«В первую очередь мы делали упор на сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест. В результате удалось значительно снизить число безработных граждан. Если год назад без работы в регионе находились около 30 тысяч человек, то сейчас эта цифра составляет чуть больше 6,5 тысяч человек», — сказал губернатор Дмитрий Миронов.

Губернатор рассказал о мерах поддержки промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса в период пандемии. Кроме того, Дмитрий Миронов попросил Валентину Матвиенко поддержать инициативу региона о разработке программы модернизации детских загородных лагерей.

«Просим Вас поддержать инициативу, с которой мы уже выступали перед уполномоченным по правам ребенка при президенте Анной Юрьевной Кузнецовой, о разработке на федеральном уровне отдельной программы по модернизации материально-технической базы загородных детских лагерей. Уверен, общими усилиями мы сможем не только создать качественные и безопасные условия отдыха, но и среду для обучения и воспитания детей», — сказал на встрече Дмитрий Миронов.

Валентина Матвиенко поблагодарила ярославского губернатора за участие в подготовке и проведении в Ярославле VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России».