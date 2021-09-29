Губернатор Дмитрий Миронов встретился с Валентиной Матвиенко
Ярославль, 29 сентября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов провёл встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Матвиенко принимает участие в VIII парламентском форуме «Историко-культурное наследие России», который проходит в Ярославле. Однако в ходе встречи с губернатором были затронуты и более широкие вопросы, касающиеся социально-экономического развития области.
Спикер Совета Федерации отметила высокие темпы строительства жилья. Объём выполненных работ в строительстве в 2021 году практически на треть больше показателя прошлого года. Кроме того, Ярославская область избежала серьёзного роста безработицы в период пандемии и соответствующих ограничений.
Губернатор рассказал о мерах поддержки промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса в период пандемии. Кроме того, Дмитрий Миронов попросил Валентину Матвиенко поддержать инициативу региона о разработке программы модернизации детских загородных лагерей.
Валентина Матвиенко поблагодарила ярославского губернатора за участие в подготовке и проведении в Ярославле VIII Парламентского форума «Историко-культурное наследие России».