Нея, Костромская область, 29 сентября, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В городе Нее Костромской области в результате аварии пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщает управление СУ СКР по региону.

СУ СКР по Костромской области Угнанная машина

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 сентября 2021 года. По версии следствия, два жителя города Неи угнали автомобиль «Нива» и передвигались по улицам города, употребляя алкоголь. В какой-то момент 47-летний водитель не справился с управлением и наехал на 14-летнего юношу и 16-летнюю девушку, идущих по обочине дороги.

Молодой человек получил ушибы, ссадины и рану руки. Девушка находилась на последнем месяце беременности и потеряла ребёнка. Водитель с места ДТП скрылся. В настоящее время против мужчин возбуждено два уголовных дела по статье «Угон» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальные санкции данных статей предполагают лишение свободы на срок до 7 лет.