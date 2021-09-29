Выселковский район, Краснодарский край, 29 сентября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Житель Краснодарского края задержан по подозрению в убийстве своих соседей — пожилых супругов 79 и 81 лет, сообщили 29 сентября в пресс-службе СУ СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Тела 79-летнего мужчины и его 81-летней жены были обнаружены 28 сентября при тушении пожара в одном из домов по улице Ленина в станице Ирклиевской Выселковского района. На телах супругов были обнаружены следы насильственной смерти.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Подозреваемого оперативно вычислили и задержали — им оказался 36-летний сосед погибших.

В ходе допроса он сообщил, что вечером 27 сентября он перелез через забор соседского участка, чтобы похитить металл со двора соседей. Пожилой мужчина его увидел и вышел на улицу. В ходе ссоры подозреваемый не менее семи раз ударил пожилого человека ножом, тот скончался. Затем таким же способом он расправился с соседкой, а после этого отнес тела убитых старик в дом и поджёг его.

В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать об аресте задержанного. Следователем также будет дана юридическая оценка действиям фигуранта в части повреждения имущества потерпевших.