Подгорица, 29 сентября, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Черногория добилась наибольшего прогресса на пути к членству. Такое заявление она сделала 29 сентября во время своего визита в Черногорию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

Фон дер Ляйен отметила, что приехала с визитом, чтобы способствовать дальнейшим реформам. Она отметила, что для Черногории важно оставаться на европейском пути, и сказала: «Наше послание ясное — мы хотим, чтобы вы были в союзе».

Глава Еврокомиссии указала на два направления, над которыми ЕС активное вместе с Черногорией «как друзья и партнеры» — это борьба с коронавирусом и восстановление экономики.

«Мы были с вами на протяжении всей пандемии, и меня впечатлила интенсивная работа, направленная на то, чтобы успешно пережить трудные времена. Мы предоставили вакцины и медицинское оборудование, и мы предоставим больше. Если мы хотим победить пандемию, вакцины — это главное оружие», — отметила она.

Как она отметила, ожидается, что Черногория предложит конкретные и зрелые проекты, в которые ЕС сможет инвестировать. «Совместными усилиями мы сможем вывести дополнительно 20 миллиардов евро в виде кредитов», — сказала глава Еврокомиссии.