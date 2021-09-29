Москва, 29 сентября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. МВД России с 1 октября вправе депортировать мигрантов, не урегулировали статус пребывания на территории страны. Об этом заявила на пресс-конференции начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Для той категории иностранных граждан, которая окажется после 30 сентября на нелегальном положении, будут действовать нормы федерального закона, который позволяет сотрудникам органов внутренних дел принимать меры административного воздействия вплоть до удаления с территории России», — сказала она.

Представитель МВД уточнила, что на сегодняшний день в России находится около семи миллионов мигрантов, в том числе нелегальных. Более одного миллиона мигрантов, оставшихся в стране в период пандемии коронавируса, урегулировали свой правовой статус.

Напомним, в соответствии с указом президента России Владимира Путина иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим в Россию до 15 марта 2020 года и не имеющим законных оснований для дальнейшего пребывания, была предоставлена возможность до 30 сентября 2021 года обратиться в МВД с заявлением об урегулировании правового положения.