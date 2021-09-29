Вашингтон, , 18:11 — REGNUM Компания Google оплачивала предустановку Google Search на телефонах, чтобы отвоевать долю рынка у Apple, а не для того, чтобы установить монополию, заявили представители Google 29 сентября в суде Европейского союза.

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В суде Google пыталась добиться отмены рекордного антимонопольного штрафа ЕС в размере $3,7 млрд, а также приказа Европейской комиссии об ослаблении контроля поисковой системы на устройствах Android.

Ранее Google заключила сделки с производителями телефонов, одна из которых заключалась в выплатах за предустановку Google Search на их устройства. Таким образом компания закрывала доступ к поисковым системам конкурентов.

Напомним, что ранее компания Google обвинила антимонопольные органы Евросоюза в игнорировании действий своего конкурента Apple.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейская комиссия оштрафовала Google в 2018 году, заявив, что компания использовала Android с 2011 года, чтобы закрепить свое доминирующее положение в общем интернет-поиске.