Симферополь, 29 сентября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. В Крыму пятеро местных жителей предстанут перед судом по обвинению в незаконной добыче, перевозке и хранении краснокнижных рыб семейства осетровых, сообщили 29 сентября в пресс-службе Следственного комитета России.

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По данным следствия, в январе-феврале 2021 года обвиняемые договорились о добыче, перевозке и последующей продаже в целях извлечения материальной прибыли рыб семейства осетровых в количестве 72 особей.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.