Арзамас, Нижегородская область, 29 сентября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Представившийся сотрудником брокерской компании мошенник убедил жителя города Арзамаса перевести ему более полутора миллионов рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области сегодня, 29 сентября.

Телефонный мошенник

По словам потерпевшего, ему позвонил с неизвестного номера мужчина, предложивший помочь выгодно вложить деньги в покупку ценных бумаг и проведение валютных операций.

За использование его денежных средств мужчине обещали высокие проценты. Чтобы торговать на бирже, заявителю необходимо было открыть счет и перевести на него определенную сумму.

Когда мужчина выполнил инструкции злоумышленника, на мобильный телефон ему пришло сообщение о списании с его банковского счёта более полутора миллионов рублей.

Полицейские возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Мошенничество». Если лжеброкера удастся вычислить и задержать, то ему будет грозить до 10 лет тюремного заключения и штраф до миллиона рублей.