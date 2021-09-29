Берлин, , 17:45 — REGNUM С победой на выборах в бундестаг поздравил лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет, сообщает 29 сентября France Presse.

Олаф Шольц Олаф Косинский

Напомним, бывший лидер ХДС/ХСС, действующий германский канцлер Ангела Меркель поздравила Шольца 27 сентября — в день объявления итогов выборов в парламент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лашет и Шольц 3 октября проведут встречу по вопросу создания коалиции в правительстве. Кроме того, блок ХДС/ХСС намерен договариваться с «Союзом 90/Зелёные» и со «Свободной демократической партией» (СвДП).

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