Бишкек, 29 сентября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. За три последних года правоохранительным органам удалось выявить 80 интернет-магазинов, продающих наркотики в Киргизии. Об этом заявил начальник службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД республики Уланбек Султанов на брифинге сегодня, 29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-магазин

По словам представителя милицейского ведомства, большинство из них работают через Telegram-каналы.

Он также отметил, что за это время киргизским правоохранителям удалось заблокировать доступ только к 30 онлайн-магазинам, торгующим запрещёнными препаратами.

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