Глава Тамбовщины открыл в МичГАУ спецаудиторию для плодоовощного института
Тамбов, 29 сентября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в торжественном открытии специализированной учебной аудитории ООО «Фитомаг» на базе Мичуринского государственного аграрного университета,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Здесь будут обучаться студенты Плодоовощного института им. И.В. Мичурина. Они смогут проводить различные исследования, в том числе по определению зрелости и качества плодов. Аудитории оснащены информационными стендами, баннерами, профессиональной литературой.
По мнению губернатора, для будущих садоводов сегодня создаются все условия для получения знаний.
Специализированная аудитория ООО «Фитомаг» стала девятой по счету в линейке фирменных классов, открытых в стенах Мичуринского государственного аграрного университета представителями производственной сферы региона и страны. В данном классе представители предприятий будут проводить семинары с участием специалистов ООО «Фитомаг», работать со студентами.
После церемонии открытия в аудитории состоялось первое занятие по плодоводству.
Отметим, что предприятие «Фитомаг» специализируется в области эффективных технологий длительного хранения урожая. Суть ее метода заключается в том, что плоды и овощи обрабатываются активным компонентом препарата фитомаг. В России он разрабатывался Всероссийским НИИ садоводства им. И. В. Мичурина совместно с Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева.