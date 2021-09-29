Тамбов, 29 сентября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в торжественном открытии специализированной учебной аудитории ООО «Фитомаг» на базе Мичуринского государственного аграрного университета,сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор Александр Никитин на открытии фирменной аудитории для студентов Плодоовощного института им. И.В. Мичурина

Здесь будут обучаться студенты Плодоовощного института им. И.В. Мичурина. Они смогут проводить различные исследования, в том числе по определению зрелости и качества плодов. Аудитории оснащены информационными стендами, баннерами, профессиональной литературой.

По мнению губернатора, для будущих садоводов сегодня создаются все условия для получения знаний.

«Производители нацелены на профессиональное развитие подрастающего поколения. Подтверждение этому — открытие новой специализированной аудитории, — отметил Александр Никитин, обращаясь к студентам. — Агропром сегодня нуждается в квалифицированных кадрах, и что немаловажно, заработная плата в агропромышленной сфере достойная. Уважаемые студенты, вы выбрали хороший университет и очень перспективное направление подготовки. От всего сердца желаю вам успехов!»

Специализированная аудитория ООО «Фитомаг» стала девятой по счету в линейке фирменных классов, открытых в стенах Мичуринского государственного аграрного университета представителями производственной сферы региона и страны. В данном классе представители предприятий будут проводить семинары с участием специалистов ООО «Фитомаг», работать со студентами.

После церемонии открытия в аудитории состоялось первое занятие по плодоводству.

Отметим, что предприятие «Фитомаг» специализируется в области эффективных технологий длительного хранения урожая. Суть ее метода заключается в том, что плоды и овощи обрабатываются активным компонентом препарата фитомаг. В России он разрабатывался Всероссийским НИИ садоводства им. И. В. Мичурина совместно с Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева.