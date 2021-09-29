Вашингтон, 29 сентября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Министерство внутренней безопасности США 28 сентября отказало в праве на посадку чартерному самолету, перевозящему эвакуированных из Афганистана американцев и беженцев, сообщает 29 сентября Reuters.

Uscg.mil Эмблема Министерства внутренней безопасности США

«Они не разрешат чартерному международному рейсу прибыть в американский порт», — сказал пилот рейса Брайан Стерн, основатель некоммерческой группы Project Dynamo.

Самолет Стерна наняла частная афганская авиакомпания Kam Air. Рейс простоял 14 часов в аэропорту Абу-Даби после прибытия из Кабула. На борту было 117 человек, включая 59 детей.

Отметим, что группы наподобие Project Dynamo были созданы ветеранами вооруженных сил США, действующими и бывшими американскими чиновниками и другими людьми, которые объединились для помощи в эвакуации из Афганистана, проведенной США в прошлом месяце, которую многие считают хаотичной и плохо организованной.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина-военнослужащая рассказала о нападении на неё группы афганских беженцев из числа размещённых на армейской базе в американском штате Нью-Мексико.