29 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Многие страны ЕС из-за своих климатических обязательств в рамках Парижского соглашения по климату страдают от нарастания диспропорций в экономики, вызванных зеленым курсом ЕС. Захотят ли эти страны продолжать таким образом борьбу с глобальным потеплением, которая засасывает их в более глубокий кризис, чем пандемия?

Ангелина Потеряйко, , 20:32 — REGNUM В Испании введен новый налог на ветряные фермы и другие экологически чистые электростанции для «компенсации» более высоких доходов от повышения оптовых цен на электроэнергию.

Ветровая турбина

Чем же вызвано появление такого налога? Правительство Испании рассуждает так: высокие цены на газ привели к росту цен на электроэнергию, и, поскольку ветряным электростанциям не нужно покупать газ, они получают сверхприбыль.

Налог на ветряные фермы является родным братом предлагаемого «закона о плате за выбросы CO 2 », находящегося на рассмотрении в испанском парламенте, который предусматривает взимание платы с экологически чистых электростанций, построенных до октября 2003 года, на том основании, что они не имеют затрат в рамках Системы торговли выбросами (ETSEU).

При этом правительство Испании считает, что ветряные электростанции продают электроэнергию по спотовым ценам на оптовом рынке электроэнергии. Торгово-промышленная палата Испании утверждает, что большая часть электроэнергии продается по заранее согласованным ценам в рамках срочных контрактов. Ветряные электростанции и электроэнергетические компании хеджируются (страхуются) от низких и высоких цен.

Новый налог предусматривает взимание платы в размере €40−80 за мегаватт-час, а это означает, что ветряная электростанция с фиксированной долгосрочной выручкой в размере €35/МВтч теперь будет терять деньги на каждом производимом МВтч.

Ветровая турбина Climatepower2020.org

Первым делом стоит ожидать роста рыночных цен на электроэнергию в Испании вследствие сокращения доходов ветряных копаний. Это, в свою очередь, может привести к закрытию большей части ветряных электростанций в стране, и, соответственно, оттолкнёт инвесторов, которые теперь столкнутся с более низкими доходами и повышенной неопределенностью в отношении будущих доходов.

Стоит отметить, что в данный момент все страны ЕС борются с рекордным скачком цен на энергоносители, который угрожает сорвать восстановление экономики после пандемии, снизить доходы домохозяйств и тем самым загубить переход к зелёной экономике в зародыше. Для энергетического кризиса время выбрано, прямо скажем, идеальное — наступила осень, температура воздуха падает и отопление становится жизненной необходимостью.

При этом цены на электроэнергию стремительно растут не только в Испании. В Голландии, например, они выросли с €16 за МВтч в начале января до €75 к середине сентября, то есть более чем на 360% менее чем за год.

Экономическая цепь, затянутая ископаемыми видами топлива, крепка и консервативна. Природный газ и уголь составляют более 35% общей добычи в ЕС, при этом газ составляет более одной пятой части. Структура энергопотребления в ЕС также говорит в пользу старых добрых источников: даже если в Швеции, Франции и Люксембурге ископаемое топливо имеет незначительную долю, то в Нидерландах, в Польше, на Мальте и на Кипре составляет более 60% от общего объема электроэнергии.

Поскольку страны ЕС во исполнение Парижского соглашения сокращают потребление угля, то они всё чаще прибегают к природному газу в качестве переходного к зелёной энергетике источника энергии. Газ также используется для отопления и приготовления пищи, что делает скачок цен еще более заметным в структуре конечных расходов потребителей.

Клод Моне. Прогулка. Уголь Докеров. 1875

Граждане Испании, Италии, Франции и Польши вынуждены платить больше за электроэнергию — это безусловный удар по домохозяйствам, и так пострадавшим во время пандемии. Например, министр экологии Италии Роберто Чинголани предупредил итальянцев, что в ближайшие месяцы их счета увеличатся на 40%.

В связи с ростом цен на газ и электроэнергию некоторые страны ЕС предпринимают попытки смягчить удар по кошельку своих граждан. Франция заявила, что направит единовременные платежи в размере €100 более чем 5,8 млн семей с низкими доходами. В Испании правительство пообещало снизить цены до уровня 2018 года.

Сезонно-структурный кризис может оказаться затяжным и глубоким, если ЕС не пересмотрит свою зелёную повестку, а, вернее, не остановит её и не обратится к инструментам планирования экономики.

Все эти знаменательные события происходят накануне саммита ООН по климату (СОР26), на котором предполагается подписать новые обременительные соглашения по снижению выбросов CO 2 .

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