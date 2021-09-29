Краснодар, 29 сентября, 2021, 17:40 — ИА Регнум. Учеников школы №65 Краснодара эвакуировали из-за воспламенившейся сушилки для рук днём 29 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.

Pixabay.com В школе

Воспламенение сушилки для рук произошло в туалетной комнате одного из корпусов школы. Учеников шестых — восьмых классов эвакуировали, занятия у них отменили.

Огонь оперативно потушили, распространения пожара удалось избежать. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября учеников и персонал другой школы Краснодара эвакуировали из здания из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве. Сообщение оказалось ложным.