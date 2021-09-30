Афины , 30 сентября, 2021, 06:56 — ИА Регнум. Впервые в истории Франции Греция стала главным направлением для туризма, обойдя по уровню спроса даже внутренний туризм — таковы данные за июль 2021 года, рассказал министр туризма Греции Василис Кикилиас в интервью телеканалу Open TV 29 сентября.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Греция. Метеоры

Министр представил подробную информацию о том, как обстоят дела в секторе туризма в этом году. Кикилиас отметил, что за неделю с 13 по 19 сентября заполняемость туристических объектов и отелей по всей стране достигла 63 процентов. Для иллюстрации масштаба спроса на поездки в Грецию министр привел пример с немецкой авиакомпанией Condor, которая будет выполнять рейсы на Крит даже в ноябре.

Он также сказал, что Греция была главным направлением для французских туристов в июне, с увеличением числа посетителей на 88 процентов по сравнению с 2019 годом. А в июле Греция превзошла даже саму Францию в качестве места назначения для французских туристов, хотя французы традиционно предпочитают внутренний туризм.

Что касается следующего туристического сезона, Кикилиас упомянул, что Jet2, крупнейший туроператор на британском рынке, просит предложить направления в Грецию и Афины уже с апреля 2022 года, тем самым начав туристический сезон раньше.