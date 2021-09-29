Калуга, 29 сентября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Впервые в истории калужского аэропорта 29 сентября был обслужен прямой рейс в Египет — аэропорт Шарм-эль-Шейх. Самолет Airbus A321neo авиакомпании Nordwind вылетел из Калуги в 16:15 c 205 пассажирами на борту. Время в пути до курорта на Красном море составляет пять часов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Международном аэропорта Калуга имени Циолковского.

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Туры в Египет с прямым вылетом из Калуги доступны к продаже в турагентствах Калуги и области. В настоящий момент вылеты осуществляются каждые 11 дней и запланированы до середины апреля 2022 года, в планах — увеличение частоты полетов. Расписание может быть изменено.

Маршрутная сеть Международного аэропорта «Калуга» имени Циолковского насчитывает 16 направлений, в том числе шесть международных (Анталия, Шарм-эль-Шейх, Ереван, Ош, Худжанд, Куляб). В 2021 году калужский аэропорт планирует впервые в своей истории обслужить более 200тысяч пассажиров за год.