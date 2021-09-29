Нальчик, 29 сентября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии погибли два человека, еще трое доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе МВД по региону. Машины столкнулись на федеральной трассе «Кавказ» утром 29 сентября.

21.мвд.рф Авария

«В 09:09 на 424 км автодороги «Кавказ» неподалеку от селения Псычох Баксанского района Кабардино-Балкарии произошло столкновение трех автомашин марок «Ауди», «ВАЗ-2107» и «Лада-Калина». По предварительным данным, 60-летний водитель «Калины» и его пассажир-женщина получили травмы, не совместимые с жизнью. В лечебное учреждение доставлен еще один пассажир «Лады-Калины», водитель и пассажир «ВАЗ-2107», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Попавших в аварию людей и тела погибших пришлось деблокировать с помощью сотрудников МЧС. На месте ДТП работают экстренные службы и следствие. Причины аварии устанавливаются.