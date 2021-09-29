Москва, 29 сентября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Комплекс городского хозяйства завершил благоустройство двух участков «Парка Яуза». В этом году работы провели в пойме притока Яузы — реки Чермянки, от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и вдоль Юрловского проезда от улицы Молодцова. Об окончании этих работ сообщил телеграм-канал Комплекса городского хозяйства, а результаты благоустройства уже проверил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ирина Хлебникова Собянин осмотрел итоги благоустройства новых территорий парка «Яуза»

— Мы продолжаем многолетний проект благоустройства «Парка Яуза» — огромного зеленого массива на северо-востоке Москвы, — сказал Сергей Собянин. — В этом году закончили еще два участка, на которых создали пространство для отдыха мирового уровня.

Итогом масштабных работ станет единый рекреационный маршрут от МКАД до Ростокинского акведука протяженностью больше 16 км, который свяжет Лосиный остров, Главный ботанический сад РАН, Сокольники и ВДНХ.

Общая площадь благоустройства составила 49,1 га, его смогут оценить более 85 тыс. москвичей, которые живут в шаговой доступности от этих территорий. Горожан ждут экомаршрут длиной почти 4 км по обоим берегам Чермянки, благоустроенный пруд с деревянным прогулочным настилом и четырьмя видовыми террасами, детские площадки и панда-парк. Для любителей спорта здесь оборудовали уличные тренажеры, два памп-трека для велосипедистов, футбольное поле с подогревом, четыре теннисных корта, скейт-парк, хоккейную площадку и воркаут в стиле «Русский ниндзя». Для хозяев домашних животных предусмотрели три площадки для выгула собак.

В следующие годы благоустройство поймы реки Яуза продолжится.