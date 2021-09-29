Выборг, Ленинградская область, 29 сентября, 2021, 17:41 — ИА Регнум. В Ленинградской области так называемому «чёрному копателю» оторвало обе руки, когда он пытался распилить найденный боеприпас времен Второй мировой войны. Об этом ИА REGNUM 29 сентября сообщил источник в правоохранительных органах.

Министерство обороны РФ Боеприпасы

Несчастный случай произошел в одном из гаражей в поселке Перово Выборгского района Ленинградской области. 40-летний мужчина пилил найденный артиллерийский снаряд, когда тот сдетонировал у него в руках.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, специалисты-взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии выехали в поселок.

«Они осмотрят место происшествия на предмет обнаружения других взрывоопасных предметов», — сказали в ведомстве.

На территории нынешнего Выборгского района Ленобласти шли бои во время советско-финской войны и Великой Отечественной войны.