Кострома, 29 сентября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В Костроме готовятся ликвидировать муниципальное предприятие «Школьник». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор предприятия Елена Колонина.

Наталья Диева Книжный магазин «Школьник» в Костроме

Ранее торговая сеть «Школьника» была представлена тремя магазинами на улице Никитской, Ленина и площади Мира. В магазинах продавали книги, учебники, канцелярские принадлежности, игрушки, посуду и текстиль. Торговая точка на Никитской была закрыта в 2017 году, магазин на улице Ленина перестал существовать несколько месяцев назад. Сейчас помещение находится в оперативном управлении предприятия и сдаётся в аренду кафе. Последний магазин на площади Мира, просуществовавший на этом месте более 40 лет, готовят к закрытию.

«В прошлом году была пандемия, магазин закрывали на 1,5 месяца с 26 марта по 9 мая. В этот период мы работали через разгрузочное окно, да и люди сами не знали, будут учиться дети, или нет. Продажи были минимальны. И только из-за этих событий убыток по итогу 2020 года на предприятии составил 400 тысяч рублей. Но при этом у нас нет долгов по зарплате и налогам. Несмотря на это городские депутаты приняли решение ликвидировать предприятие с октября 2021 года. Они сослались на убытки и сказали, что книги сейчас почти не читают, а если и читают, то покупают в интернете» , — рассказала Колонина .

Экономическую ситуацию усугубили скидки в размере 50−70% на продукцию, которую предприятию «рекомендовало» сделать управление экономики администрации города Костромы.

«Если бы магазину дали спокойно отработать до конца этого года, ситуация бы стабилизировалась. По итогам первого полугодия 2021 года у предприятия был убыток в размере 700 тысяч рублей, но мы могли «закрыть» его за август. Но с 20 августа в добровольно-принудительном порядке мне рекомендовали сделать скидки 70% на новогоднюю продукцию и 50% на книги. Я была против этого шага, потому что понимала, что это принесёт вред предприятию. По примерным оценкам из-за этих действий дефицит по итогу января-сентября у нас будет около 900 тысяч рублей. Но и с этим мы могли справиться, если бы нам дали время выдохнуть» , — добавила директор.

По данным сервиса «РБК Компании» самая большая выручка у компании за последние 8 лет была в 2014 году — 43 млн рублей. Заметное снижение наблюдается с 2018 года, тогда компания продала товаров на 21 млн рублей. Впервые убыток в размере 436 тысяч рублей на предприятии зафиксировали в 2017 году. В 2019 году доход «Школьника» превысил затраты на 506 тысяч рублей. По итогам 2020 года затраты превысили доходы на 698 тысяч рублей.