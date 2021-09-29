В Костроме закрывается старейший муниципальный книжный магазин «Школьник»
Кострома, 29 сентября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. В Костроме готовятся ликвидировать муниципальное предприятие «Школьник». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор предприятия Елена Колонина.
Ранее торговая сеть «Школьника» была представлена тремя магазинами на улице Никитской, Ленина и площади Мира. В магазинах продавали книги, учебники, канцелярские принадлежности, игрушки, посуду и текстиль. Торговая точка на Никитской была закрыта в 2017 году, магазин на улице Ленина перестал существовать несколько месяцев назад. Сейчас помещение находится в оперативном управлении предприятия и сдаётся в аренду кафе. Последний магазин на площади Мира, просуществовавший на этом месте более 40 лет, готовят к закрытию.
Экономическую ситуацию усугубили скидки в размере 50−70% на продукцию, которую предприятию «рекомендовало» сделать управление экономики администрации города Костромы.
По данным сервиса «РБК Компании» самая большая выручка у компании за последние 8 лет была в 2014 году — 43 млн рублей. Заметное снижение наблюдается с 2018 года, тогда компания продала товаров на 21 млн рублей. Впервые убыток в размере 436 тысяч рублей на предприятии зафиксировали в 2017 году. В 2019 году доход «Школьника» превысил затраты на 506 тысяч рублей. По итогам 2020 года затраты превысили доходы на 698 тысяч рублей.