Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Закрытие для проезда и прохода Биржевого моста в центре Петербурга в связи с капитальным ремонтом отложили на неделю, мост закроют не 1-го, а после 8-го октября текущего года, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Там напомнили, что предстоящий капремонт моста будет первым за 60 лет. Мост закроют до весны 2022 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Биржевой мост

«Подрядчик начинает готовиться к ремонту во внутренних помещениях Биржевого моста: в пульте управления разводкой переправы, на разводном крыле и машинном отделении», — отметили в КРТИ.

В связи с закрытием Биржевого моста будет скорректирована работа светофоров на перекрестках объездных путей.

Биржевой мост через Малую Неву соединяет Васильевский остров с Петроградской стороной. Разводной механизм Биржевого моста не имеет аналогов в мире: в начале разводки мост открывается на 15 сантиметров, и крылья откатываются друг от друга. Центр тяжести крыла изменяется, что значительно облегчает разводку.