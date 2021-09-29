Закрытие Биржевого моста в Петербурге отложили на неделю
Санкт-Петербург, 29 сентября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Закрытие для проезда и прохода Биржевого моста в центре Петербурга в связи с капитальным ремонтом отложили на неделю, мост закроют не 1-го, а после 8-го октября текущего года, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Там напомнили, что предстоящий капремонт моста будет первым за 60 лет. Мост закроют до весны 2022 года.
«Подрядчик начинает готовиться к ремонту во внутренних помещениях Биржевого моста: в пульте управления разводкой переправы, на разводном крыле и машинном отделении», — отметили в КРТИ.
В связи с закрытием Биржевого моста будет скорректирована работа светофоров на перекрестках объездных путей.
Биржевой мост через Малую Неву соединяет Васильевский остров с Петроградской стороной. Разводной механизм Биржевого моста не имеет аналогов в мире: в начале разводки мост открывается на 15 сантиметров, и крылья откатываются друг от друга. Центр тяжести крыла изменяется, что значительно облегчает разводку.