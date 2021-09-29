Воронеж, 29 сентября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. В Воронеже усилены меры по контролю за соблюдением масочного режима в торговых объектах, сообщили 29 сентября в пресс-службе администрации Воронежа.

Sev.gov.ru Масочный режим

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Рейды стартовали сегодня, 29 сентября, не только в крупных торговых центрах, но и в магазинах и на крытых рынках.

«Работа по контролю масочного режима в торгово-развлекательных центрах проводится управлением развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики совместно с сотрудниками правоохранительных органов систематически. За 9 месяцев 2021 года составлено более 650 протоколов в отношении разных категорий, в основном физических и должностных лиц, нарушающих статью 20.6.1 КоАП РФ», — уточнила заместитель главы города Людмила Бородина.

Она обратилась к руководству торговых объектов с просьбой принять меры по соблюдению посетителями масочного режима, напомнив о грозящем юрлицам наказании в случае неисполнения требований — до 300 тыс. при первом нарушении и до 1 млн рублей при повторном, либо приостановке деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 сентября контроль за соблюдением масочного режима усилили и в общественном транспорте Воронежа — теперь за отсутствие маски пассажирам грозит штраф.